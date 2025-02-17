Энтони Эдвардс не вышел на Матч всех звезд из-за проблем с мышцами паха

Энтони Эдвардс пропустил Матч всех звезд.

Защитник «Миннесоты» в 3-й раз подряд попал в состав участников мероприятия. Защитник не смог выйти на паркет из-за травмы паха, которая беспокоит его уже некоторое время.

Эдвардс хочет вернуться на площадку к матчу с «Хьюстоном » в пятницу.

Команда защитника уступила Global Stars Чарльза Баркли в полуфинале.