Энтони Эдвардс не вышел на Матч всех звезд из-за проблем с мышцами паха
Энтони Эдвардс пропустил Матч всех звезд.
Защитник «Миннесоты» в 3-й раз подряд попал в состав участников мероприятия. Защитник не смог выйти на паркет из-за травмы паха, которая беспокоит его уже некоторое время.
Эдвардс хочет вернуться на площадку к матчу с «Хьюстоном» в пятницу.
Команда защитника уступила Global Stars Чарльза Баркли в полуфинале.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: ESPN
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