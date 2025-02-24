Джейлен Кларк из «Вулвз» вынужден был покинуть площадку после неудачного падения
Защитник «Миннесоты» получил неприятную травму.
Джейлен Кларк вынужден был досрочно покинуть площадку во время матча с «Оклахомой» (123:130) в результате неудачного падения.
Защитник приземлился на спину после попытки забросить с сопротивлением Айзейи Хартенштайна, после чего его шея и голова резко дернулись в сторону паркета. Баскетболист поднялся после продолжительной паузы и отправился в раздевалку с посторонней помощью.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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