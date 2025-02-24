Игрок «Майами» Никола Йович получил перелом пястной кости
Никола Йович выбыл на длительный срок.
Защитник «Майами» Никола Йович получил перелом второй пястной кости правой руки в матче с «Милуоки» (113:120) в воскресенье.
Йович выбыл из состава на неопределенный срок.
Сербский баскетболист в этом сезоне набирает в среднем 10,7 очка, 3,9 подборп и 2,8 передачи в 46 матчах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости