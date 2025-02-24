Игрок «Майами» Никола Йович получил перелом пястной кости

Никола Йович выбыл на длительный срок.

Защитник «Майами » Никола Йович получил перелом второй пястной кости правой руки в матче с «Милуоки» (113:120) в воскресенье.

Йович выбыл из состава на неопределенный срок.

Сербский баскетболист в этом сезоне набирает в среднем 10,7 очка, 3,9 подборп и 2,8 передачи в 46 матчах.