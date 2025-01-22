Тайлер Хирро пропустил первый матч в сезоне, «Майами» проиграл «Портленду»

Тайлер Хирро пропустил первый матч в нынешнем сезоне.

Защитник «Майами » не смог сыграть против аутсайдера Западной конференции «Портленда» (107:116) во вторник из-за проблем с мышцами паха.

«Довольно сложно понять, почему случилось это поражение. Без Тайлера наша общая целеустремленность была не на самом высоком уровне», – констатировал главный тренер «Хит» Эрик Споэльстра.

Хирро с 24 очками за игру является самым результативным в «Майами» в текущем сезоне.