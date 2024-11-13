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«Лучше оставаться здесь». Стеф Карри вспомнил, что прокричал в эмоциональном порыве в концовке матча с «Далласом»

Стеф Карри эмоционально отпраздновал ключевой бросок в матче с «Мэверикс».

После трехочкового на последней минуте разыгрывающий «Уорриорз» показал фирменный жест «Night Night», а затем продемонстрировал название команды на игровой майке, что-то выкрикивая.

Сразу после игры Карри сказал, что не помнит, какие слова были произнесены. Но, пересмотрев момент, Стеф с улыбкой уточнил: «Лучше оставаться здесь».

«Тот самый момент со всей этой энергетикой, чистые эмоции», – сказал Карри.

Во вторник «Голден Стэйт» обыграл «Даллас» (120:117) в первом матче против экс-игрока команды Клэя Томпсона.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoДаллас
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logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoСтефен Карри
logoКлэй Томпсон
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