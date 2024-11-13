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Первым попаданием Клэй Томпсона в матче с «Уорриорз» стал 3-очковый

Клэй Томпсон впервые вышел против «Голден Стэйт».

Первым попаданием 4-кратного чемпиона НБА в составе «Уорриорз» стал его фирменный 3-очковый.

Многолетний партнер Клэя Стеф Карри после дальнего попадания с сопротивлением Клэя указал на него пальцами.

Томпсон выступал за «Уорриорз» с 2011 по 2024 годы.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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