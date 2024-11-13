Стеф Карри набрал последние 12 очков «Уорриорз» в концовке победного матча с «Мэверикс»

Стефен Карри стал главным героем матча с «Далласом».

Разыгрывающий «Голден Стэйт » набрал последние 12 очков команды в концовке.

Рывок 12:3 в последние 3:08 игры принес «воинам» победу со счетом 120:117.

Всего на счету Карри 37 очков (14 из 27 с игры), 6 подборов и 9 передач за 35 минут.