Джош Харт вернется в строй сегодня в матче против «Бостона»
Джош Харт сыграет сегодня в матче против «Селтикс».
Защитник «Нью-Йорка» вернется в стартовую пятерку команды сегодня в гостевой встрече с «Бостоном». Харт пропустил два предыдущих матча из-за травмы колена.
Форвард «Никс» О Джи Ануноби, участие которого было под вопросом, также сыграет в матче.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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