Джош Харт вернется в строй сегодня в матче против «Бостона»

Джош Харт сыграет сегодня в матче против «Селтикс».

Защитник «Нью-Йорка» вернется в стартовую пятерку команды сегодня в гостевой встрече с «Бостоном». Харт пропустил два предыдущих матча из-за травмы колена.

Форвард «Никс» О Джи Ануноби, участие которого было под вопросом, также сыграет в матче.