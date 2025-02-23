Жорди Бертомеу о «Финале четырех» Евролиги в Абу-Даби: «Рискованное решение»

Жорди Бертомеу назвал решение провести «Финал четырех» в Абу-Даби рискованным.

«Это рискованное решение, но мы всегда рисковали в Евролиге , и в прошлом это окупалось. Тем не менее, это большая авантюра, и нам придется подождать и посмотреть, как отреагируют европейские болельщики.

Для меня болельщики — самая важная часть, потому что, как я всегда говорю, все, кто работает в баскетболе, делают это для болельщиков, а не для себя. Будет интересно посмотреть, как отреагируют европейские болельщики, а также понаблюдаем за атмосферой на «Финале четырех», когда он пройдет не в Европе.

Это новый опыт, потому что одна из главных особенностей «Финале четырех» — это его атмосфера. Но, как я уже сказал, это рискованный шаг, и, учитывая мою историю принятия рискованных решений, я не буду его критиковать. Наоборот, я надеюсь, что все пройдет хорошо, и мы оценим результаты в конце сезона», — сказал бывший генеральный директор Евролиги.