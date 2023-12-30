«Это извращение». Жорди Бертомеу высказался о том, что ЦСКА является акционером Евролиги, не участвуя в турнире

Теги ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague Жорди Бертомеу Баскетбол

Жорди Бертомеу высказался об участии ЦСКА в процессе принятия решений Евролиги.

Бывший президент Евролиги назвал абсурдом и извращением то, что московский клуб является акционером лиги, хотя не участвует в турнире.

«Это абсурд. ЦСКА, каким бы собственником турнира он ни был, не должен иметь права голоса, но все равно участвует в процессе принятия решений. Некоторые клубы заинтересованы в присутствии ЦСКА, потому что он поддерживает их в некоторых вопросах.

Это извращение и огромный искажающий фактор на спортивном и экономическом уровнях», – сказал Бертомеу.

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3 комментария
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Ну так выкупите у них по рыночной стоимости их акции. Всего-то делов, лицемеры
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Так давайте мы поучаствуем.
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