«Это извращение». Жорди Бертомеу высказался о том, что ЦСКА является акционером Евролиги, не участвуя в турнире

Жорди Бертомеу высказался об участии ЦСКА в процессе принятия решений Евролиги.

Бывший президент назвал абсурдом и извращением то, что московский клуб является акционером лиги, хотя не участвует в турнире.

«Это абсурд. , каким бы собственником турнира он ни был, не должен иметь права голоса, но все равно участвует в процессе принятия решений. Некоторые клубы заинтересованы в присутствии ЦСКА, потому что он поддерживает их в некоторых вопросах.

Это извращение и огромный искажающий фактор на спортивном и экономическом уровнях», – сказал .