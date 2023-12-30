«Это извращение». Жорди Бертомеу высказался о том, что ЦСКА является акционером Евролиги, не участвуя в турнире
Жорди Бертомеу высказался об участии ЦСКА в процессе принятия решений Евролиги.
Бывший президент Евролиги назвал абсурдом и извращением то, что московский клуб является акционером лиги, хотя не участвует в турнире.
«Это абсурд. ЦСКА, каким бы собственником турнира он ни был, не должен иметь права голоса, но все равно участвует в процессе принятия решений. Некоторые клубы заинтересованы в присутствии ЦСКА, потому что он поддерживает их в некоторых вопросах.
Это извращение и огромный искажающий фактор на спортивном и экономическом уровнях», – сказал Бертомеу.