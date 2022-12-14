Сергей Кущенко: «Баскетбол должен взять что-то из футбольной модели функционирования»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко в интервью главному сербского изданию Mozzart Sport предложил свое видение развития европейского баскетбола.

«Есть два вида спортивных шоу. Есть Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Париж, иногда Москва, где знаменитости сидят на первых рядах, где атмосфера похожа на театр, но есть такой престиж присутствия на таком событии. А есть страсть фанатов, как в Сербии. Обе эти вещи имеют свои преимущества. Для баскетбола в Европе было бы лучше, если бы можно было совместить эти две модели: взять лучшее, что может предложить Америка, сохраняя при этом подлинность европейского баскетбола.

У нас также есть две разные культуры. С одной стороны, НБА, а с другой – Европа. Конечно, есть и большие различия в экономике. В НБА есть команды из одной страны в дополнение к Торонто из Канады. Евролига еще далека от НБА по всем параметрам, особенно когда речь идет о финансах.

Мы говорили с Жорди Бартомеу о том, что в Европе должны смотреть на то, что делает футбол, находящийся на чрезвычайно высоком уровне, от маркетинга до качества самого продукта. Мы обсуждали, что баскетбол должен взять что-то из этой модели функционирования. Бартомеу всегда рассказывал о том, как «Финал четырех» смотрели в более чем 150 странах, но вопрос в том, сколько денег было на этом заработано.

Необходим финансовый план, чтобы Евролига обеспечивала часть денег клубам, спонсорам, телевизионным правам... Представьте себе модель: вы квалифицируетесь в Евролигу, получаете два миллиона евро, входите в восьмерку лучших, еще два миллиона, место в финале, пять миллионов. Это сильно повлияло бы на улучшение всей системы», – сказал Кущенко.

Сергей Кущенко в Mozzart Sport: Страсть сербского баскетбола, футбольная модель для Евролиги и пути развития Лиги ВТБ