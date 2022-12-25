Президент «Басконии»: «В «Химках» один миллионер сделал вложения и исчез. Я верю в проекты с логичными инвестициями»

Теги Химки Turkish Airlines EuroLeague Баскония бизнес Жорди Бертомеу суперлига Россия Единая лига ВТБ Хосен Керехета Баскетбол

Президент «Басконии» Хосен Керехета считает, что клубам Евролиги следует придерживаться более стабильной финансовой модели развития.

«Было пять команд, которые хотели, чтобы Жорди Бертомеу продолжил руководить Евролигой, и шесть, которые не хотели. Прямо сейчас мы в меньшинстве. На данный момент есть две совершенно разные точки зрения на развитие турнира. Не уверен, что мы сможем прийти к соглашению.

Мы хотим, чтобы Евролига была стабильной, как футбольные турниры. Это достигается благодаря централизации телевизионных и коммерческих прав, финансовому фэйр-плей, экономическому контролю и тому, что владельцы не вкладывают только те деньги, которые поступают из рынка.

Например, «Химки» представили краткосрочное видение. Там был только один миллионер, который сделал вложения и исчез, когда у него не осталось денег. Я верю в более устойчивые проекты с логичными инвестициями», – сказал Керехета.

«Химки» лишились финансовой поддержки Алишера Усманова по ходу сезоне-2020/21. Команда заняла последнее место в Евролиге (4-30), а летом потеряла место в Единой лиге ВТБ. В данный момент «Химки» выступают в Суперлиге.

«Химки» схлопнулись – денег больше нет. Как вышло, что Усманов бросил клуб по ходу сезона и куда теперь идти Шведу?

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2 комментария

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Tim Timson
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А где теперь Астахов?))
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Великий_Хан
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У Алишера закончились деньги , ну да.🤣
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