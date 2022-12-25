Президент «Басконии»: «В «Химках» один миллионер сделал вложения и исчез. Я верю в проекты с логичными инвестициями»

Президент «Басконии» Хосен Керехета считает, что клубам Евролиги следует придерживаться более стабильной финансовой модели развития.

«Было пять команд, которые хотели, чтобы продолжил руководить Евролигой, и шесть, которые не хотели. Прямо сейчас мы в меньшинстве. На данный момент есть две совершенно разные точки зрения на развитие турнира. Не уверен, что мы сможем прийти к соглашению.

Мы хотим, чтобы была стабильной, как футбольные турниры. Это достигается благодаря централизации телевизионных и коммерческих прав, финансовому фэйр-плей, экономическому контролю и тому, что владельцы не вкладывают только те деньги, которые поступают из рынка.

Например, «Химки» представили краткосрочное видение. Там был только один миллионер, который сделал вложения и исчез, когда у него не осталось денег. Я верю в более устойчивые проекты с логичными инвестициями», – сказал Керехета.

«Химки» лишились финансовой поддержки Алишера Усманова по ходу сезоне-2020/21. Команда заняла последнее место в Евролиге (4-30), а летом потеряла место в Единой лиге ВТБ. В данный момент «Химки» выступают в Суперлиге.

«Химки» схлопнулись – денег больше нет. Как вышло, что Усманов бросил клуб по ходу сезона и куда теперь идти Шведу?

В Мадриде – третий русский! Даниилу Столбецкому 15 лет, он занимался в ЦСКА и может вырасти до 215 см