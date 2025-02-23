Роберт Уильямс не принял участие в матче с «Шарлотт» из-за проблем с коленом
Центровой «Портленда» снова пропускает матчи.
27 летний баскетболист отыграл всего 20 матчей в этом сезоне из 58. В этих встречах он набирал 5,8 очка и 5,9 подбора за 17,5 минуты в среднем.
Уильямс не смог выйти на игру с «Хорнетс» (141:88) из-за болевых ощущений в левом колене. Команда пока не уверена в прогнозах на последующие матчи.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Портленда»
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