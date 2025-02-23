Тумани Камара (плюс/минус «+45») отличился в рекордной победе «Портленда» над «Шарлотт» (141:88)

«Блэйзерс» обновили рекорд по разнице очков в победной игре с «Хорнетс».

Матч закончился с преимуществом хозяев в 53 очка (141:88). Предыдущий рекорд в 50 продержался с ноября 1982 года (против «Кливленда»).

24-летний форвард Тумани Камара, который проводит 2-й год в лиге, набрал 20 очков, 10 подборов, 6 передач, 1 перехват и 2 блок-шота за 28 минут на площадке. Его показатель плюс/минус – «+45» – повторил рекордное для «Портленда » достижение Ламаркуса Олдриджа .

Анферни Саймонс (25), Джабари Уокер (20) и Шэйдон Шарп (20) взяли планку в 20 очков.

Со стороны соперника Ламело Болл набрал 5 очков, 4 подбора и 2 передачи за 22 минуты на площадке.