Никола Йокич о прерванной победной серии: «Возможно, мы обманули сами себя»
Никола Йокич прокомментировал поражение от «Лейкерс» (100:123).
«Денвер» считался фаворитом матча после 9 побед подряд и с учетом многолетних успехов в играх с «Лейкерс» у себя дома.
«Возможно, мы обманули сами себя», – заключил сербский центровой.
Йокич отметил, что завершившаяся победная серия случилась против команд с игровыми проблемами и травмами.
Баскетболист столкнулся с активным командным противодействием защиты соперника, которая позволила ему совершить всего 7 попыток с игры.
Йокич закончил встречу, оформив 26-й трипл-дабл в сезоне – 12 очков, 13 подборов и 10 передач при 6 потерях.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Брендана Фогта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости