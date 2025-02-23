Никола Йокич о прерванной победной серии: «Возможно, мы обманули сами себя»

Никола Йокич прокомментировал поражение от «Лейкерс» (100:123).

«Денвер » считался фаворитом матча после 9 побед подряд и с учетом многолетних успехов в играх с «Лейкерс » у себя дома.

«Возможно, мы обманули сами себя», – заключил сербский центровой.

Йокич отметил, что завершившаяся победная серия случилась против команд с игровыми проблемами и травмами.

Баскетболист столкнулся с активным командным противодействием защиты соперника, которая позволила ему совершить всего 7 попыток с игры.

Йокич закончил встречу, оформив 26-й трипл-дабл в сезоне – 12 очков, 13 подборов и 10 передач при 6 потерях.