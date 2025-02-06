Никола Йокич об обмене Луки Дончича: «Мы подписываем контракт, по которому нас могут обменять»

Никола Йокич высказался об обмене Луки Дончича в «Лейкерс».

«Мы подписываем контракт, по которому нас могут обменять.

Будь профессионалом. Если тебя обменяют, не закрывай за собой дверь. Просто будь профессионалом. Это может случиться. Не принимай близко к сердцу. Это бизнес, это работа. Это не значит, что теперь ты будешь заниматься чем-то другим. Ты перейдешь в другую команду и продолжишь играть в баскетбол.

Это не значит, что ты хороший или плохой игрок. Может быть, команда хочет изменить энергию или стиль игры. Это нормальное явление в НБА », – сказал центровой «Денвера ».