Никола Йокич об обмене Луки Дончича: «Мы подписываем контракт, по которому нас могут обменять»
Никола Йокич высказался об обмене Луки Дончича в «Лейкерс».
«Мы подписываем контракт, по которому нас могут обменять.
Будь профессионалом. Если тебя обменяют, не закрывай за собой дверь. Просто будь профессионалом. Это может случиться. Не принимай близко к сердцу. Это бизнес, это работа. Это не значит, что теперь ты будешь заниматься чем-то другим. Ты перейдешь в другую команду и продолжишь играть в баскетбол.
Это не значит, что ты хороший или плохой игрок. Может быть, команда хочет изменить энергию или стиль игры. Это нормальное явление в НБА», – сказал центровой «Денвера».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт DNVR Nuggets в соцсети X
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