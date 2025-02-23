Кейонте Джордж (30+8+6) помог «Юте» победить «Хьюстон»
Кейонте Джордж стал самым результативным игроком в игре с «Рокетс».
21-летний защитник «Юты» вышел со скамейки на 29 минут. На его счету 30 очков, 8 подборов и 6 передач. Джордж реализовал 10 из 17 бросков с игры, 5 из 8 из-за дуги и 5 из 10 со штрафной линии.
Форвард Лаури Маркканен добавил 23 очка и 10 подборов.
Со стороны соперника центровой Алперен Шенгюн набрал 27 очков, 12 подборов и 7 передач, но этого не хватило для победы.
«Хьюстон» проиграл 7 из 10 последних матчей и опустился на 5-ю строчку в Западной конференции (35-22).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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