Кейонте Джордж (30+8+6) помог «Юте» победить «Хьюстон»

Кейонте Джордж стал самым результативным игроком в игре с «Рокетс».

21-летний защитник «Юты» вышел со скамейки на 29 минут. На его счету 30 очков, 8 подборов и 6 передач. Джордж реализовал 10 из 17 бросков с игры, 5 из 8 из-за дуги и 5 из 10 со штрафной линии.

Форвард Лаури Маркканен добавил 23 очка и 10 подборов.

Со стороны соперника центровой Алперен Шенгюн набрал 27 очков, 12 подборов и 7 передач, но этого не хватило для победы.

«Хьюстон » проиграл 7 из 10 последних матчей и опустился на 5-ю строчку в Западной конференции (35-22).