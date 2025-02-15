Кейонте Джордж стал автором решающего попадания в финале турнира восходящих звезд НБА

Сегодня состоялся Турнир восходящих звезд НБА.

В финале команда Криса Маллина превзошла команду Джереми Лина из игроков G-лиги – 25:14.

Победный стал бросок защитника «Юты» Кейонте Джорджа , который принес команде Маллина 25-е очко.

Благодаря этому успеху команда Маллина в воскресенье примет участие в Матче звезд НБА , который в этом году пройдет в виде турнира.