Кейонте Джордж стал автором решающего попадания в финале турнира восходящих звезд НБА
Сегодня состоялся Турнир восходящих звезд НБА.
В финале команда Криса Маллина превзошла команду Джереми Лина из игроков G-лиги – 25:14.
Победный стал бросок защитника «Юты» Кейонте Джорджа, который принес команде Маллина 25-е очко.
Благодаря этому успеху команда Маллина в воскресенье примет участие в Матче звезд НБА, который в этом году пройдет в виде турнира.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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