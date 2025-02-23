Матас Бузелис: «Попытаюсь ворваться в гонку за наградой новичку года. Верю в свои силы»
Матас Бузелис расширяет свою роль в ротации «Чикаго».
В последних 10 матчах новичок набирает 12,7 очка и 3,8 подбора в среднем. На счету форварда в игре с «Финиксом» (117:121) 15 очков, 3 подбора, 1 передача, 1 перехват и 1 блок-шот при 5 точных из 10 бросков с игры и 3 из 7 из-за дуги.
«Я бы хотел выиграть награду лучшему новичку, разумеется.
Главными для меня являются победы команды, но они помогут и мне в этом обсуждении.
Определенно способен ворваться в эту гонку. Верю в свои силы, постараюсь воплотить это в реальность.
Нужно будет хорошо отрабатывать в защите, двигаться, помогать на обеих сторонах площадки, находить партнеров. Мяч приходит к тому, кто действует энергично. Этим я и займусь», – заключил Бузелис.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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