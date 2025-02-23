Брэдли Бил вернулся в стартовую пятерку «Финикса»

Брэдли Бил снова в стартовой пятерке «Финикса».

Проиграв четыре матча подряд и семь из последних восьми матчей, «Санз» сменили стартовую пятерку, вернув в нее атакующего защитника Брэдли Била .

Бил сменил Тайуса Джонса в первой пятерке на матч против «Чикаго », впервые выйдя в стартовом составе с 4 января.