Брэдли Бил вернулся в стартовую пятерку «Финикса»
Брэдли Бил снова в стартовой пятерке «Финикса».
Проиграв четыре матча подряд и семь из последних восьми матчей, «Санз» сменили стартовую пятерку, вернув в нее атакующего защитника Брэдли Била.
Бил сменил Тайуса Джонса в первой пятерке на матч против «Чикаго», впервые выйдя в стартовом составе с 4 января.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Arizona Republic
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