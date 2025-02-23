Подбор и бросок Ника Клэкстона под сирену принесли «Бруклину» победу над «Филадельфией»
Ник Клэкстон помог «Нетс» одолеть «Сиксерс».
Центровой выиграл подбор в нападении на последней секунде матча после неточного броска защитника Кеона Джонсона и успел переправить мяч в корзину.
«Бруклин» одержал победу со счетом 105:103.
На счету Клэкстона 16 очков (7 из 11 с игры), 9 подборов и 5 блок-шотов.
Форвард Кэм Джонсон набрал 23 очка, 4 подбора, 4 передачи и 3 перехвата.
31 очка и 5 передач разыгрывающего Тайриза Макси не хватило «Сиксерс» для победы.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube НБА
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