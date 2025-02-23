Подбор и бросок Ника Клэкстона под сирену принесли «Бруклину» победу над «Филадельфией»

Ник Клэкстон помог «Нетс» одолеть «Сиксерс».

Центровой выиграл подбор в нападении на последней секунде матча после неточного броска защитника Кеона Джонсона и успел переправить мяч в корзину.

«Бруклин » одержал победу со счетом 105:103.

На счету Клэкстона 16 очков (7 из 11 с игры), 9 подборов и 5 блок-шотов.

Форвард Кэм Джонсон набрал 23 очка, 4 подбора, 4 передачи и 3 перехвата.

31 очка и 5 передач разыгрывающего Тайриза Макси не хватило «Сиксерс» для победы.