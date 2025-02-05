«Нетс» уступали «-4» за 9,5 секунды до сирены, но вырвали победу у «Рокетс» благодаря двум 3-очковым подряд
«Бруклин» одолел «Хьюстон» в удивительной концовке.
«Нетс» уступали «-4» за 9,5 секунды до сирены, но вырвали победу у «Рокетс» благодаря двум 3-очковым подряд.
Ключевые броски исполнили Кеон Джонсон и Д’Анджело Расселл.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
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