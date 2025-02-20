Брайан Уиндхорст о тромбозе вен: «По сути, это выводит вас из строя на шесть месяцев»

Брайан Уиндхорст сообщил, что лечение Виктора Вембаньямы займет около 6 месяцев.

«К сожалению, в истории НБА есть случаи, когда у игроков образовывались тромбы. Это произошло всего год назад с Осаром Томпсоном, который на тот момент был новичком в «Детройте».

По сути, это выводит вас из строя на шесть месяцев. Не имеет значения, кто вы, игрок НБА или обычный человек, вы должны принимать препараты в течение шести месяцев. У меня был тромб 15 лет назад. Шесть месяцев вам нельзя заниматься контактным видом спорта.

У Вемби тромбоз вен в правом плече. Иногда тромбы образуются в предплечье спортсменов. Это случилось с Брэндоном Ингрэмом около шести лет назад. Ему пришлось пройти курс лечения, он пропустил 6-7 месяцев и вернулся в следующем сезоне.

Самое важное – начать лечение немедленно. Затем необходимо выяснить, что послужило причиной. Если это повторяется, как в случае с Крисом Бошем , это заболевание угрожает карьере. Если это следствие травмы, удара или операции, то это единичное заболевание, во что и верят «Сперс». Вы можете пройти лечение, продолжить карьеру и больше никогда об этом не вспоминать. И это то, на что все надеются в случае с Виктором Вембаньямой », – сказал инсайдер ESPN.