Виктор Вембаньяма жаловался на упадок сил.

Центровой «Сан-Антонио » Виктор Вембаньяма в последнее время испытывал упадок сил, что вызывало беспокойство, сообщает источник The Athletic.

Игрок испытывал слабость во время Уикенда всех звезд и последующего двухдневного отпуска, после чего «Сперс» решили провести обследование. В конечном итоге тесты выявили у француза тромбоз глубоких вен.

«Сперс» уверены, что Вембаньяма будет здоров и готов к началу следующего сезона.