Виктор Вембаньяма в последнее время испытывал упадок сил
Виктор Вембаньяма жаловался на упадок сил.
Центровой «Сан-Антонио» Виктор Вембаньяма в последнее время испытывал упадок сил, что вызывало беспокойство, сообщает источник The Athletic.
Игрок испытывал слабость во время Уикенда всех звезд и последующего двухдневного отпуска, после чего «Сперс» решили провести обследование. В конечном итоге тесты выявили у француза тромбоз глубоких вен.
«Сперс» уверены, что Вембаньяма будет здоров и готов к началу следующего сезона.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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