Виктор Вембаньяма, скорее всего, пропустит матч против «Финикса» из-за болезни

«Сперс», скорее всего, сыграют против «Санз» без Виктора Вембаньямы.

Участие французского центрового во встрече маловероятно из-за болезни.

Матч пройдет в «Муди-центре» в кампусе Университета Техаса в Остине, где Кевин Дюрэнт провел свой единственный студенческий сезон.

Вембаньяма в нынешнем сезоне набирает в среднем 24,3 очка, 11,0 подбора, 3,7 передачи за матч и лидирует в лиге по блок-шотам (3,8).