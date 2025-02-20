Виктор Вембаньяма, скорее всего, пропустит матч против «Финикса» из-за болезни
«Сперс», скорее всего, сыграют против «Санз» без Виктора Вембаньямы.
Участие французского центрового во встрече маловероятно из-за болезни.
Матч пройдет в «Муди-центре» в кампусе Университета Техаса в Остине, где Кевин Дюрэнт провел свой единственный студенческий сезон.
Вембаньяма в нынешнем сезоне набирает в среднем 24,3 очка, 11,0 подбора, 3,7 передачи за матч и лидирует в лиге по блок-шотам (3,8).
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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