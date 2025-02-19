Эван Мобли назвал лучшего игрока НБА через 5 лет: «Либо я, либо Виктор Вембаньяма»
Эвана Мобли спросили, кто будет лучшим игроком НБА через 5 лет.
«Кто будет лучшим игроком через пять лет? Либо я, либо Виктор Вембаньяма. Один из нас», – сказал форвард «Кливленда».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт HoodiGarland в соцсети X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости