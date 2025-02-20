Джонатан Куминга провел первую тренировку с командой
Джонатан Куминга приближается к возвращению на площадку.
Форвард не играет с 4 января из-за травмы голеностопа. По сообщению клуба, 19 февраля баскетболист провел первую тренировку с командой.
Возвращение баскетболиста будет зависеть от дальнейшего прогресса и оценки физической готовности.
Куминга набирает 16,8 очка, 4,9 подбора и 2,2 передачи за 26 минут в среднем в этом сезоне.
«Голден Стэйт» занимает 10-е место в Западной конференции с результатом 28-27.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Warriors PR
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