«Филадельфия» подпишет двусторонний контракт с Алексом Ризом
Алекс Риз пополнит состав «Филадельфии».
«Сиксерс» и тяжелый форвард Алекс Риз (25 лет, 206 см) договорились о подписании двустороннего контракта.
Риз начал сезон в «Оклахоме», но был отчислен 16 октября. Три дня спустя он повторно подписал контракт с «Тандер», но был отчислен 31 октября после того, как сыграл в одном матче.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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