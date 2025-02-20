«Филадельфия» подпишет двусторонний контракт с Алексом Ризом

Алекс Риз пополнит состав «Филадельфии».

«Сиксерс» и тяжелый форвард Алекс Риз (25 лет, 206 см) договорились о подписании двустороннего контракта.

Риз начал сезон в «Оклахоме», но был отчислен 16 октября. Три дня спустя он повторно подписал контракт с «Тандер», но был отчислен 31 октября после того, как сыграл в одном матче.