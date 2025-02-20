Яннис Адетокумбо: «У меня было похожее ощущение перед травмой в прошлом году. Теперь я умнее»

Яннис Адетокумбо прокомментировал свою готовность.

Форвард «Бакс» пропускает матчи с начала февраля. Адетокумбо не смог принять участие в матчах плей-офф прошлого сезона из-за более серьезной травмы той же икроножной мышцы.

«В прошлом сезоне я почувствовал неладное за неделю или за две. Но продолжал играть с расчетом на то, что эти напряжение и скованность пройдут. Но этого не случилось. Я не смог просто перетерпеть и получил повреждение.

Такое же ощущение было у меня в этом сезоне. Но теперь я умнее. Не хочу снова оказаться в подобной позиции, так что взял паузу, приведу себя в порядок, вернусь здоровым. Не хочу бояться на площадке.

Близок ли я к 100%? Не знаю, но мы посмотрим. Я смог провести полную тренировку. Чувствовал себя хорошо. Завтра увидим», – заключил форвард.

Участие Адетокумбо и Дэмиана Лилларда в игре с «Клипперс » находится под вопросом.