«Маккаби» близок к подписанию Макса Хайдеггера
Макс Хайдеггер должен усилить «Маккаби».
Американский разыгрывающий (27 лет, 191 см) начал сезон в «Тюрк Телекоме», набирая 8 очков, 2 подбора и 3,7 передачи за 18,7 минуты в среднем в чемпионате Турции.
Хайдеггер уже выступал в Израиле в сезоне-2020/21 и участвовал в матчах Евролиги в сезоне-2022/23 за «Басконию».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Арале Вайсберга
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