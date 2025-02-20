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«Маккаби» близок к подписанию Макса Хайдеггера

Макс Хайдеггер должен усилить «Маккаби».

Американский разыгрывающий (27 лет, 191 см) начал сезон в «Тюрк Телекоме», набирая 8 очков, 2 подбора и 3,7 передачи за 18,7 минуты в среднем в чемпионате Турции.

Хайдеггер уже выступал в Израиле в сезоне-2020/21 и участвовал в матчах Евролиги в сезоне-2022/23 за «Басконию».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Арале Вайсберга
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoМаккаби Тель-Авив
Макс Хайдеггер
logoТюрк Телеком
logoчемпионат Израиля
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