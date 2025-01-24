«Милан» нацелился на приобретение форварда Тайлера Кука
Тайлер Кук может оказаться в «Милане».
Итальянский клуб хочет укрепить свою переднюю линию. 27-летний американский форвард (203 см) выступает за турецкий «Меркезефенди», набирая 16,7 очка и 7 подборов в среднем в матчах национального чемпионата.
Его нынешняя команда требует выкуп.
Куком ранее также интересовался «Маккаби», но сделка не состоялась.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
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