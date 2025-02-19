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Исполнительный директор «Мэверикс» о реакции на обмен Дончича: «Думал, что за 47 лет в НБА видел все, но это было нечто особенное»

Исполнительный директор «Мэверикс» Рик Уэлтс прокомментировал обмен Дончича.

По словам управленца, он не предвидел и оказался не готов к реакции на сделку.

«Думал, что за 47 лет в НБА, видел все, но это было нечто особенное.

Разные люди с добрыми намерениями пытались поступить правильно. Я, вероятно, недооценил реакцию. Мне показалось, мы сделали все, что могли, в основном, что касается персонала, и попытались поступить правильно со всеми, кто связан с «Мэверикс».

Это невероятно эмоциональное, невероятно трудное время для многих людей. Но я все еще верю, что мы выйдем из этой истории с ярким будущим. Это своего рода мой подход «стакан наполовину полон», – заявил Уэлтс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
logoЛука Дончич
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Рик Уэлтс
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