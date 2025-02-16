Зак Лавин о конкурсе данков: «Думаю, я тоже мог бы снова»

Зак Лавин рассматривает возможность возвращения на конкурс данков.

«Думаю, я тоже мог бы снова», – написал защитник «Сакраменто » в ответ на пост Джа Морэнта .

«Мэк может вдохновить меня данковать. Зак Лавин и Аарон Гордон, че как?» – ранее написал Морэнт после третьей подряд победы Мэка Маккланга в конкурсе данков.

Лавин – двукратный победитель конкурса данков (2021, 2022).