Яннис Адетокумбо: «Не думаю, что когда-либо попрошу об обмене. Им придется меня выгнать»

Яннис Адетокумбо заявил, что он не из тех, кто будет просить об обмене.

«НБА — это бизнес. Если меня обменяют, я буду делать свою работу.

Но не думаю, что когда-либо напишу и попрошу об обмене, я не такой. Им придется меня выгнать», – сказал форвард «Милуоки ».