Яннис Адетокумбо: «Не думаю, что когда-либо попрошу об обмене. Им придется меня выгнать»
Яннис Адетокумбо заявил, что он не из тех, кто будет просить об обмене.
«НБА — это бизнес. Если меня обменяют, я буду делать свою работу.
Но не думаю, что когда-либо напишу и попрошу об обмене, я не такой. Им придется меня выгнать», – сказал форвард «Милуоки».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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