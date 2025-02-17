Шэннон Шарп о неучастии Леброна Джеймса в Матче звезд: «Если не собираешься играть, дай шанс другому игроку»

Шарп назвал решение Леброна Джеймса не участвовать в Матче звезд эгоистичными.

«Я разочарован в Леброне.

Я уверен, что он знал заранее, что не будет играть в Матче всех звезд. Он мог поступить так же, как поступил Яннис. Яннис сказал, что не будет играть, и Адам Сильвер смог заменить его на Трэя Янга. Яннис появился на матче, надел форму и поддерживал команду.

Я не понимаю Леброна . Если верить сообщениям, он прибыл только в субботу. Я просто не понимаю его. Я считаю, что Норман Пауэлл заслужил участия в Матче всех звезд. В чем смысл того, что Леброн появился в повседневной одежде? Если он хотел просто появиться, он мог сделать то же самое, что сделал Яннис.

Если ты не собираешься играть, дай шанс другому игроку. Я не согласен с его решением. Я считаю, что Леброн поступил в этой ситуации эгоистично», – сказал эксперт Шэннон Шарп .