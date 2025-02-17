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Энтони Эдвардс: «Не думаю, что Яннис Адетокумбо подходит для конкурса данков»

Энтони Эдвардс высказался о возможном участии Адетокумбо в конкурсе данков.

«Яннис – хороший данкер во время игры. Не думаю, что он подходит для конкурса данков», – сказал защитник «Миннесоты».

Ранее звездный форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо написал в соцсети, что присоединится к Джа Морэнту («Мемфис»), если тот решит поучаствовать в конкурсе данков.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Clutch Points в соцсети X
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