Лонзо Болл считает, что кроссовки Big Baller Brand могли стать причиной первого разрыва мениска в 2018 году
Экс-игрок «Лейкерс» считает, что обувь семейного бренда Big Baller Brand, которую он носил в дебютном сезоне в НБА, могла способствовать первой травме левого мениска, которую он получил в июле 2018 года.
По словам Болла, обувь была похожа на «кроссовки для кикбола».
«Если честно, то это, конечно, возможно. Я не получал такой травмы, пока не начал носить те кроссовки», – заявил Лонзо.
Болл выбрал операцию с самым быстрым временем восстановления, чтобы поскорее вернуться в строй и помочь «Лейкерс».
«Я со школы все время носил Adidas, так что думал, что это и будет моим путем. Но мне сказали, что никто не хочет вступать со мной в партнерство, поэтому отец сказал: «Просто поддержи наш бренд». И я сказал: «Ладно», – рассказал игрок «Чикаго».
Позже Лонзо пришлось пропустить несколько сезонов из-за проблем с левым коленом.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий