Лонзо Болл считает, что кроссовки Big Baller Brand могли стать причиной первого разрыва мениска в 2018 году

Лонзо Болл вспомнил о первой серьезной травме колена в 2018 году.

Экс-игрок «Лейкерс» считает, что обувь семейного бренда Big Baller Brand, которую он носил в дебютном сезоне в НБА , могла способствовать первой травме левого мениска, которую он получил в июле 2018 года.

По словам Болла , обувь была похожа на «кроссовки для кикбола».

«Если честно, то это, конечно, возможно. Я не получал такой травмы, пока не начал носить те кроссовки», – заявил Лонзо.

Болл выбрал операцию с самым быстрым временем восстановления, чтобы поскорее вернуться в строй и помочь «Лейкерс».

«Я со школы все время носил Adidas, так что думал, что это и будет моим путем. Но мне сказали, что никто не хочет вступать со мной в партнерство, поэтому отец сказал: «Просто поддержи наш бренд». И я сказал: «Ладно», – рассказал игрок «Чикаго ».

Позже Лонзо пришлось пропустить несколько сезонов из-за проблем с левым коленом.