Легендарный Лавар Болл показал коллекцию автомобилей.

В коллекцию входят Maybach стоимостью от 300 тысяч долларов, внедорожник Corvette «Super Snake» Shelby Truck мощностью 770 лошадиных сил.

Также основатель компании Big Baller Brand обладает Dodge SRT Demon и Rolls-Royce Dawn.

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