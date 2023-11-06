Лавар Болл показал коллекцию автомобилей. В нее входят Maybach и внедорожник мощностью 770 лошадиных сил

Теги светская хроника НБА Баскетбол - видео Лавар Болл Баскетбол

Легендарный Лавар Болл показал коллекцию автомобилей.

В коллекцию входят Maybach стоимостью от 300 тысяч долларов, внедорожник Corvette «Super Snake» Shelby Truck мощностью 770 лошадиных сил.

Также основатель компании Big Baller Brand обладает Dodge SRT Demon и Rolls-Royce Dawn.

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3 комментария

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NastyNay
Легендарный Лавар Болл? В чем его легендарность?
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Илья Купол
Ответ NastyNay
Легендарный Лавар Болл? В чем его легендарность?
много отцов смогли воспитать 3 сыновей, которые играют/играли в НБА? причём один из них котируется как звезда
+9
-3
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Ответ Илья Купол
много отцов смогли воспитать 3 сыновей, которые играют/играли в НБА? причём один из них котируется как звезда
А кто третий сын игравший в НБА? У Лианжело 0 минут в НБА
+2
0
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