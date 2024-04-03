Лавар Болл: «Кроссовки Мело сделаны неправильно, поэтому он все время подворачивает лодыжку»

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Лавар Болл винит в травмах сыновей тренеров НБА и «изношенные» кроссовки Puma.

«Причина, по которой они травмированы, в том, что они ушли от меня и начали делать эти веселые тренировки. Потому что, если вы бегаете по холмам, вы сохраняете энергию и силу. А если начнете тренироваться с этими резинками и выполнять эту легкотню, вы, конечно, начнете ломаться.

Во многом это связано и с теми изношенными кроссовками, которые носит Мело. Эти кроссовки сделаны неправильно. Вот почему он все время подворачивает лодыжку», – сказал Лавар Болл.

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3 комментария
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Давно не отсвечивал
Но ничего не изменилось
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+2
Ну отчасти он прав. Ни на одной модели МВ нет аутригера. Он так и травмы получает, тупо подворачивая стопу как в шлепках
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+2
Ответ Kikir
Ну отчасти он прав. Ни на одной модели МВ нет аутригера. Он так и травмы получает, тупо подворачивая стопу как в шлепках
Зачем он такие кроссовки носит ?
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