Марк Уильямс: «Не думал, что провалил медосмотр»

Марк Уильямс считает, что прошел медосмотр перед обменом в «Лейкерс».

«Я не думал, что провалил медосмотр. Это даже не приходило мне в голову.

В тот вечер, когда меня обменяли, я отыграл кучу минут. Я не думал, что это вообще возможно. Поскольку я вернулся в начале года, я играл в матчах большое количество минут. По-моему, каждая моя травма была хорошо задокументирована, и с тех пор я восстановился и был на 100 процентов здоров.

Так что не знаю, что повлияло на это решение. Думаю, это их дело», – передает слова центрового «Шарлотт » The Charlotte Observer.

«Лейкерс» перед дедлайном приобрели Уильямса у «Хорнетс» в обмен на Далтона Кнехта, Кэма Реддиша, обмен пиками в первом раунде драфта 2030 года и пик в первом раунде драфта 2031 года. Однако сделка была отменена после того, как Уильямс не прошел медосмотр в «Лейкерс ».