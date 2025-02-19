7

Марк Уильямс: «Не думал, что провалил медосмотр»

Марк Уильямс считает, что прошел медосмотр перед обменом в «Лейкерс».

«Я не думал, что провалил медосмотр. Это даже не приходило мне в голову.

В тот вечер, когда меня обменяли, я отыграл кучу минут. Я не думал, что это вообще возможно. Поскольку я вернулся в начале года, я играл в матчах большое количество минут. По-моему, каждая моя травма была хорошо задокументирована, и с тех пор я восстановился и был на 100 процентов здоров.

Так что не знаю, что повлияло на это решение. Думаю, это их дело», – передает слова центрового «Шарлотт» The Charlotte Observer.

«Лейкерс» перед дедлайном приобрели Уильямса у «Хорнетс» в обмен на Далтона Кнехта, Кэма Реддиша, обмен пиками в первом раунде драфта 2030 года и пик в первом раунде драфта 2031 года. Однако сделка была отменена после того, как Уильямс не прошел медосмотр в «Лейкерс».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Charlotte Observer
logoМарк Уильямс
logoЛейкерс
logoНБА
logoШарлотт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Марк Уильямс вернулся в «Шарлотт» и готов сыграть в первом матче после паузы в чемпионате. «Хорнетс» встретятся с «Лейкерс»
13сегодня, 05:22
Дончич был впечатлен тем, что Пелинке быстро удалось заполучить центрового уровня Марка Уильямса после его пожелания
26вчера, 10:51
Марк Уильямс не вернулся в «Шарлотт» после отмены обмена с «Лейкерс»
1716 февраля, 17:36
Адам Сильвер: «Мы должны рассмотреть стандарты прохождения медицинских обследований»
716 февраля, 06:59
Главные новости
Зак Клейман: «Мы не обмениваем Джа Морэнта. Это фантазии других «руководителей»
15 минут назад
Яннис Адетокумбо: «Не думаю, что когда-либо попрошу об обмене. Им придется меня выгнать»
235 минут назад
«Голден Стэйт» подпишет 10-дневные контракты с Кевином Ноксом и Юри Коллинзом
51 минуту назад
Лавару Боллу ампутировали ногу после серьезной медицинской проблемы
7сегодня, 19:44Фото
Митчелл Робинсон получил разрешение на контактные тренировки 5 на 5
1сегодня, 19:16
НБА. «Лейкерс» встретятся с «Шарлотт»
15сегодня, 19:13
«Даллас» планирует подписать Мозеса Брауна на 10 дней
2сегодня, 18:50
«Бруклин» подпишет 10-дневный контракт с Киллианом Хэйсом
сегодня, 18:42
Телеаудитория Матча всех звезд НБА-2025 снизилась на 13 процентов по сравнению с предыдущим годом
3сегодня, 18:28
Аарон Гордон: «Мои четыре данка были лучше, чем данки Винса Картера»
19сегодня, 17:57
Ко всем новостям
Последние новости
Ульрих Чомче выбыл до конца сезона с частичным разрывом связки
сегодня, 17:30
«Торонто» подписал 10-дневный контракт с Джаредом Роденом
сегодня, 17:22
Андрей Зубков: «Из топ-клубов Лиги ВТБ сильнее всех выглядит УНИКС»
2сегодня, 15:35
Серж Ибака может покинуть «Реал» до того, как закончится сезон
сегодня, 14:45
«Маккаби Тель-Авив» подписал контракт с Джимми Кларком
1сегодня, 14:38
Вышел новый выпуск «Вида сверху», посвященный Матчу звезд Единой лиги ВТБ
сегодня, 14:26Видео
Максим Гафуров: «Пари НН» по силам завоевать Кубок России»
сегодня, 14:13
Андрей Ведищев: «Жалею, что не стал тренером раньше»
1сегодня, 13:49
Леандро Больмаро пропустит как минимум две недели из-за травмы плеча
сегодня, 13:28
«Сказ о том, как ЦСКА Матч Всех Звезд покорял». Армейцы представили сюжет о звездном уикенде Единой лиги
сегодня, 10:53Видео