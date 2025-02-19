Ульрих Чомче выбыл до конца сезона с частичным разрывом связки
Ульрих Чомче пропустит остаток сезона из-за травмы колена.
Центровой «Торонто» Ульрих Чомче получил частичный разрыв внутренней боковой связки правого колена и пропустит остаток сезона.
19-летний камерунский бигмен заключил двусторонний контракт с «Рэпторс» в июле прошлого года, но не провел за команду ни одного матча. Его реабилитация будет сосредоточена на подготовке к Летней лиге.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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