Ульрих Чомче выбыл до конца сезона с частичным разрывом связки

Ульрих Чомче пропустит остаток сезона из-за травмы колена.

Центровой «Торонто » Ульрих Чомче получил частичный разрыв внутренней боковой связки правого колена и пропустит остаток сезона.

19-летний камерунский бигмен заключил двусторонний контракт с «Рэпторс» в июле прошлого года, но не провел за команду ни одного матча. Его реабилитация будет сосредоточена на подготовке к Летней лиге.