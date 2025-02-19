«Торонто» подписал 10-дневный контракт с Джаредом Роденом
«Торонто» подписал Джареда Родена на 10 дней.
Атакующий защитник (25 лет, 196 см) начинал сезон в «Шарлотт» и сыграл за команду четыре матча, набирая в среднем 1 очко и 1 подбор.
Предыдущие два сезона Роден провел в «Детройте».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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