«Бро, не надо оставаться с Адебайо, когда Кей Ди стоит под 45». В сети появилось видео из раздевалки сборной Сербии, когда обсуждалась защита против Дюрэнта
Кевин Дюрэнт доставил проблемы сборной Сербии.
В сети выложен отрезок фильма Netflix про баскетбол на парижской Олимпиаде, когда в раздевалке сербской команды эмоционально обсуждается защита против звезды сборной США.
Кевин набрал 21 очко к большому перерыву.
Никола Йокич: Бро, если Адебайо стоит в углу, а Дюрэнт под 45, то не надо оставаться с Адебайо.
Светислав Пешич: Дюрэнт сейчас лучший игрок на площадке, у него 5 из 5 из-за дуги, он все время закладывает мячик в вашу корзину, а вы кого держите? Его и надо держать! Именно его, не других. Не думайте о других. Ваша забота – он! Это моя вина, я должен был поставить другого игрока защищаться против Дюрэнта. Если мы не разберемся и не будем ему мешать, то он продолжить бросать. А кто еще? И он получает мяч в одиночестве, как призрак!
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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