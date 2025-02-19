Майкл Картер-Уильямс и Донни Уолберг готовят предложение по созданию новой команды WNBA в Бостоне
В Бостоне может появиться команда женской НБА.
Во вторник стало известно, что группа владельцев во главе с актером и певцом Донни Уолбергом, а также бывшим игроком НБА и уроженцем Гамильтона Майклом Картером-Уильямсом планирует подготовить предложение по созданию новой команды женской НБА.
Мэр Бостона Мишель Ву и губернатор Мора Хили также предложили свою поддержку.
Женская НБА находится в процессе расширения. Команды Сан-Франциско, Портленда и Торонто присоединятся к лиге в течение следующих двух лет. Sports Business Journal сообщает, что Кливленд станет 16-й командой лиги в 2028 году.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Boston Globe
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