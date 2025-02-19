Майкл Картер-Уильямс и Донни Уолберг готовят предложение по созданию новой команды WNBA в Бостоне

В Бостоне может появиться команда женской НБА.

Во вторник стало известно, что группа владельцев во главе с актером и певцом Донни Уолбергом, а также бывшим игроком НБА и уроженцем Гамильтона Майклом Картером-Уильямсом планирует подготовить предложение по созданию новой команды женской НБА.

Мэр Бостона Мишель Ву и губернатор Мора Хили также предложили свою поддержку.

Женская НБА находится в процессе расширения. Команды Сан-Франциско, Портленда и Торонто присоединятся к лиге в течение следующих двух лет. Sports Business Journal сообщает, что Кливленд станет 16-й командой лиги в 2028 году.