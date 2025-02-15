Мария Клюндикова получит около 70 тысяч долларов за сезон в женской НБА (Матч ТВ)
Стала известна зарплата Марии Клюндиковой в женской НБА.
По информации «Матч ТВ», российская центровая получит около 70 тысяч долларов за сезон в «Лос‑Анджелес Спаркс».
«Спаркс» объявили о возвращении Клюндиковой в пятницу. Баскетболистка рассказала, что ее контракт с клубом рассчитан на ближайший сезон с возможностью продления на год на других финансовых условиях.
Ранее Клюндикова играла за команду в 2018-2019 годах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
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