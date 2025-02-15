0

Мария Клюндикова получит около 70 тысяч долларов за сезон в женской НБА (Матч ТВ)

Стала известна зарплата Марии Клюндиковой в женской НБА.

По информации «Матч ТВ», российская центровая получит около 70 тысяч долларов за сезон в «Лос‑Анджелес Спаркс».

«Спаркс» объявили о возвращении Клюндиковой в пятницу. Баскетболистка рассказала, что ее контракт с клубом рассчитан на ближайший сезон с возможностью продления на год на других финансовых условиях.

Ранее Клюндикова играла за команду в 2018-2019 годах.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Матч ТВ
Мария Клюндикова (Вадеева)
logoженская НБА
logoЛос-Анджелес жен
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мария Клюндикова о возвращении в «Спаркс»: «Хочется быть лидером команды, показать свои лучшие качества»
1сегодня, 07:50
Андрей Кириленко о возвращении Клюндиковой в WNBA: «Рад, что она смогла вернуться в баскетбол спустя год после рождения ребенка»
вчера, 11:50
Мария Клюндикова (Вадеева) сыграет за «Спаркс» в следующем сезоне женской НБА
2вчера, 09:50
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Корача. Финал. «Црвена Звезда» сразится с «Партизаном»
9 минут назад
Кубок Италии. 1/2 финала. «Брешия» – «Милан», «Тренто» против «Триеста»
15 минут назад
Кубок Короля Испании. 1/2 финала. «Уникаха» – «Тенерифе», «Гран-Канария» встретится с «Реалом»
20 минут назад
Антон Понкрашов записал подкаст со спортивным врачом Эдуардом Безугловым
39 минут назадВидео
«Лейкерс» уверены, что «все лучшее у Дончича еще впереди» (Сэм Эмик)
7сегодня, 09:13
Стефен Карри: «Не виню Дюрэнта, что решил не возвращаться в «Уорриорз». Кто захочет проходить через всю эту критику снова?»
7сегодня, 08:47
Тимофей Мозгов: «Судя по статистике, Швед еще о‑го‑го»
3сегодня, 08:31
Владимир Дячок: «Пока наши девчонки в женской НБА выигрывают. Может, после мужского драфта счет сравняется»
сегодня, 08:09
Мария Клюндикова о возвращении в «Спаркс»: «Хочется быть лидером команды, показать свои лучшие качества»
1сегодня, 07:50
Эдриан Воджнаровски получил престижную награду Зала славы баскетбола за журналистскую деятельность
1сегодня, 07:32
Ко всем новостям
Последние новости
Разыгрывающий Стэнли Уиттакер может оказаться в «Парме»
1вчера, 18:59Фото
Главный тренер женской сборной Литвы Римантас Григас обвинен в сексуальных домогательствах
вчера, 14:15
Женский рейтинг ФИБА. США лидируют, Чехия, Черногория и Великобритания пробились в Топ-20
вчера, 13:45Фото
«Плохие новости». Кевин Пантер получил травму плеча в матче Кубка Короля Испании
вчера, 12:00
У Уокера Кесслера повреждение большого пальца руки
вчера, 11:41
Тель-авивский «Маккаби» в 46-й раз стал обладателем Кубка Израиля
вчера, 04:44
Велимир Перасович после проигрыша «Зениту»: «Судьи были очень строгими по отношению к нам»
13 февраля, 20:31
Хавьер Паскуаль о победе над УНИКСом: «Сегодня наша команда показала характер»
313 февраля, 20:06
Куинн Кук завершит сезон в Китае за «Фуцзянь»
113 февраля, 19:10
Андрей Воронцевич: «Алексей Швед замечательно влился в коллектив»
13 февраля, 16:42
Рекомендуем