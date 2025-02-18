В Кливленде может появиться команда женской НБА в 2028 году
Назван город, в котором может появиться новая команда WNBA.
Кливленд претендует на получение 16-го клуба женской НБА. Ожидается, что команда начнет играть с сезона-2028.
Кливленд предлагает рекордные для лиги 250 миллионов долларов за клуб. В случае заключения сделки команда будет называться «Кливленд Рокерс», точно так же, как и команда из этого города до ее закрытия в 2003 году.
В предстоящем сезоне в WNBA появится новый клуб – «Голден Стэйт Валкирис». В 2026 году лигу пополнят команды из Торонто и Портленда.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: sportsbusinessjournal.com
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