Серж Ибака может покинуть «Реал» до того, как закончится сезон
Пребывание Сержа Ибаки в «Реале» может закончиться досрочно.
Уроженец Конго разочарован тем, что его игровое время сократилось до менее 13 минут за матч как в ACB, так и в Евролиге, сообщает Marca.
35-летний Ибака в чемпионате Испании набирает в среднем 5,5 очка и 2,8 подбора в среднем за матч. Показатели в Евролиге — 6,8 очка и 3,3 подбора.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Marca
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