В «Реале» сомневаются по поводу продления контракта с Джананом Мусой. Клубу не нравится, что игрок проваливается в важных матчах
«Реал» колеблется по поводу продления контракта с Джананом Мусой.
Защитник станет свободным агентом этим летом. В испанском клубе все еще не определились, стоит ли предлагать ему продление контракта.
Муса – единственный игрок в составе «Реала», чей контракт истекал в 2025 году и не был продлен летом.
Руководство испанцев обеспокоено тем, что Джанан остается незаметным и не проявляет себя в большинстве важных игр.
Решение все еще не принято, но «Реал» взвешивает все возможные варианты. Сам Муса не скрывает желания остаться в Мадриде.
В сложившейся ситуации испанский гранд может предложить боснийцу гораздо меньше денег, чем он ожидает.
В 13 матчах АСВ Муса набирает 13,1 очка и 3,3 подбора в среднем.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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