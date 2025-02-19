«Маккаби Тель-Авив» подписал контракт с Джимми Кларком

Американский защитник пополнил состав «Маккаби Тель-Авив».

«Маккаби Тель-Авив » усилил свою заднюю линию, подписав контракт на два с половиной года с защитником Джимми Кларком (24 года, 190 см).

Американец перешел из «Бней Герцлии », за которую он набирал в этом сезоне 14,5 очка, 5,8 передачи и 2,0 перехвата в среднем за матч. Кларк занимает четвертое место в лиге по передачам и второе по перехватам.