«Маккаби Тель-Авив» подписал контракт с Джимми Кларком
Американский защитник пополнил состав «Маккаби Тель-Авив».
«Маккаби Тель-Авив» усилил свою заднюю линию, подписав контракт на два с половиной года с защитником Джимми Кларком (24 года, 190 см).
Американец перешел из «Бней Герцлии», за которую он набирал в этом сезоне 14,5 очка, 5,8 передачи и 2,0 перехвата в среднем за матч. Кларк занимает четвертое место в лиге по передачам и второе по перехватам.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница «Маккаби Тель-Авив» в соцсети X
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