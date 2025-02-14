Тель-авивский «Маккаби» в 46-й раз стал обладателем Кубка Израиля
«Маккаби» из Тель-Авива завоевал очередной израильский трофей.
Тель-авивский «Маккаби» в 46-й раз стал обладателем Кубка Израиля, обыграв в финале иерусалимский «Хапоэль» со счетом 87:72.
«Маккаби» выиграл Кубок Израиля впервые с сезона-20/21. В последних двух сезонах трофей доставался «Хапоэлю», оба раза в финальной игре команда побеждала «Маккаби».
Рокас Йокубайтис назван MVP турнира. В финале литовец набрал 20 очков и 8 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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