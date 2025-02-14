«Маккаби» из Тель-Авива завоевал очередной израильский трофей.

Тель-авивский «Маккаби» в 46-й раз стал обладателем Кубка Израиля, обыграв в финале иерусалимский «Хапоэль » со счетом 87:72.

«Маккаби» выиграл Кубок Израиля впервые с сезона-20/21. В последних двух сезонах трофей доставался «Хапоэлю», оба раза в финальной игре команда побеждала «Маккаби ».

Рокас Йокубайтис назван MVP турнира. В финале литовец набрал 20 очков и 8 передач.